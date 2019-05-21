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Порошенко обвинили в госизмене

Политика

Порошенко причастен к попытке захвата государственной власти и к превышению служебных полномочий

Киев, 21 мая 2019, 03:38 — REGNUM  Заявления о преступлениях бывшего украинского президента Петра Порошенко направил в Государственное бюро расследований Украины юрист Андрей Портнов, сообщается в его Telegram-канале.

По словам Портнова, Порошенко причастен к госизмене, а также к попытке захвата государственной власти. Юрист отмечает, что Порошенко виновен в превышении служебных полномочий.

Речь, в частности, идёт о провокации в Керченском проливе. Юрист отмечает, что Порошенко намеревался при помощи этой провокации добиться своих целей: обвинить Россию в открытой агрессии, а также отсрочить выборы «благодаря» военному положению.

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Отметим, что Портнов входил в команду бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Напомним, Порошенко перешёл в статус бывшего президента Украины 20 мая. Он перебрался из здания президентской администрации в офис партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

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Политическая жизнь Украины
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