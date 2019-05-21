Суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа

Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Федеральный суд американского округа Колумбия отказался удовлетворить требования адвокатов лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа не позволить комитету по надзору и правительственной реформе палаты представителей Конгресса США получить налоговые декларации американского президента. Соответствующее постановление опубликовано в базе данных федерального суда Вашингтона.

Сообщается, что юристы Трампа пытались убедить суд в том, что представители Демократической партии США пытаются нанести американскому президенту политический урон любым способом. Однако суд отклонил ходатайство юристов Белого дома и принял решение в пользу комитета конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что его ведомство отказывается выдать доступ конгрессу к налоговым декларациям Трампа. По его словам, запрос на предоставление доступа к налоговым декларациям в адрес главы США является беспрецедентным случаем в истории страны.

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