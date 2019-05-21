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Иран заявил о восьми призывах США начать переговоры

Политика

По словам президента Ирана, в нынешних условиях переговоры неприемлемы

Тегеран, 21 мая 2019, 03:21 — REGNUM  Соединенные Штаты и лидеры других государств неоднократно призывали Иран сесть за стол переговоров, а американский Госдеп направлял по этому поводу восемь запросов, заявил президента Ирана Хасан Роухани, сообщает пресс-служба иранского президента.

«Я выступаю за переговоры и дипломатию, однако не считаю их правильными в нынешних условиях», — заявил он.

Роухани подчеркнул, что во время его визита в ООН в 2018 году «пять известных мировых лидеров» предложили ему свое посредничество в налаживании диалога с президентом США Дональдом Трампом. Госдеп США, по его словам, восемь раз направлял запросы с предложением начать переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Трамп предрек Ирану гибель в случае, если Исламская Республика попытается бороться с Соединенными Штатами. Ранее, 16 мая, Трамп выразил надежду, что военного столкновения с Ираном не случится.

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Противостояние Ирана и США
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