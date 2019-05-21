От Зеленского потребовали срочно определиться с новым премьер-министром

Киев, , 01:53 — REGNUM Кандидатуру нового премьер-министра Украины должен предложить украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил Владимир Гройсан, украинский премьер-министр, на телеканале ICTV.

Комментируя своё решение уйти в отставку, Гройсман заявил, что новый президент «должен срочно внести кандидатуру на пост премьер-министра». По его мнению, это нужно обсуждать на ближайшей встрече с главами парламентских фракций в Верховной раде.

Напомним, Зеленский стал президентом Украины 20 мая. В этот же день Гройсман объявил о своей отставке. Он адресовал Раде заявление о том, что покидает пост главы правительства.

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