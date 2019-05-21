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От Зеленского потребовали срочно определиться с новым премьер-министром

Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового главы правительства Украины

Киев, 21 мая 2019, 01:53 — REGNUM  Кандидатуру нового премьер-министра Украины должен предложить украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил Владимир Гройсан, украинский премьер-министр, на телеканале ICTV.

Комментируя своё решение уйти в отставку, Гройсман заявил, что новый президент «должен срочно внести кандидатуру на пост премьер-министра». По его мнению, это нужно обсуждать на ближайшей встрече с главами парламентских фракций в Верховной раде.

Напомним, Зеленский стал президентом Украины 20 мая. В этот же день Гройсман объявил о своей отставке. Он адресовал Раде заявление о том, что покидает пост главы правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявление Гройсмана об отставке размещено в соцсетях

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Политическая жизнь Украины
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