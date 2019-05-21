Принц Чарльз встретится с Трампом в своей резиденции

Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Принц Уэльский Чарльз согласился встретиться с американским президентом Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию в июне 2019 года, передает телеканал CNN.

Сообщается, что Чарльз планирует принять американского лидера в Кларенс-хаусе, которая является резиденцией принца и его супруги. Предварительно встреча запланирована на 3 июня. Телеканал отмечает, что официальные представители принца Чарльза отказались прокомментировать эту информацию. По его мнению, ранее встреча Чарльза с Трампом считалась маловероятной из-за взглядов принца Уэльского на защиту окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года принц Уэльский Чарльз со своей супругой посетил Кубу с трехдневным визитом. В ходе поездки Чарльз встретился с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем, а также открыл памятник Шекспиру в Гаване.

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