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Зеленский обещает лично заняться отношениями с Молдавией

Политика

В Кишиневе уверены, что диалог и сотрудничество пойдут еще лучше

Кишинёв, 21 мая 2019, 01:17 — REGNUM  «Украина заинтересована в развитии конструктивного диалога с Молдавией на всех направлениях», — заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Молдавии Тудором Ульяновским после церемонии инаугурации в Киеве, передает ИА REGNUM. Зеленский выразил готовность «лично включиться в этот процесс».

Глава МИД Молдавии в свою очередь поздравил Зеленского от имени руководства Молдавии и выразил уверенность, что политический диалог и двустороннее сотрудничество между странами будут развиваться еще быстрее.

Напомним Ульяновский представлял Молдавию на инаугурации Зеленского. Премьер Павел Филип, которого пригласили в Киев, не смог поехать по состоянию здоровья, а президента Молдавии Игоря Додона в Киев не пригласили.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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