Зеленский обещает лично заняться отношениями с Молдавией

Кишинёв, , 01:17 — REGNUM «Украина заинтересована в развитии конструктивного диалога с Молдавией на всех направлениях», — заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Молдавии Тудором Ульяновским после церемонии инаугурации в Киеве, передает ИА REGNUM. Зеленский выразил готовность «лично включиться в этот процесс».

Глава МИД Молдавии в свою очередь поздравил Зеленского от имени руководства Молдавии и выразил уверенность, что политический диалог и двустороннее сотрудничество между странами будут развиваться еще быстрее.

Напомним Ульяновский представлял Молдавию на инаугурации Зеленского. Премьер Павел Филип, которого пригласили в Киев, не смог поехать по состоянию здоровья, а президента Молдавии Игоря Додона в Киев не пригласили.