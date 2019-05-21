Пашинян: настало время изучить обстоятельствa апрельской войны 2016-го

Ереван, , 01:16 — REGNUM Премьер-министр Армении правомочен сделать предложение о создании в Национальном собрании следственной комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года. Об этом заявил президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян после встречи поздно вечером 20 мая с фракцией правящего блока Армении «Мой шаг».

В ответ на вопрос, есть ли необходимость в создании подобной следственной комиссии, лидер Карабаха сказал: «Моя позиция состояла в том, что желательно, чтобы в подобную комиссию были включены люди, которые профессионально в состоянии своим участием помочь работе комиссии. Если есть какие-то нераскрытые моменты, раскрыть их, внести ясность. Я не вижу здесь каких-либо проблем».

О необходимости создания подобной комиссии армянский премьер сказал в ходе обращения к гражданам страны по поводу необходимости «хирургического вмешательства» в судебную систему Армении. По его словам взаимоотношения Армении и Нагорного Карабаха «косвенно связаны» с вышеуказанной темой.

«Думаю, что настало время для создания следственной комиссии НС, которая изучит все обстоятельства апрельской войны 2016 года и ответит на ряд интересующих нас вопросов», — заявил Пашинян.

В апреле 2016 году Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Нагорного Карабаха, которая получила название «апрельская война». После окончания боевых действий, в ходе которых было убито свыше ста армянских солдат и добровольцев, встал вопрос о недоукомплектованности армянской армии и отсутствии необходимых разведданных. После смены власти в Армении в 2018 году, новый премьер Армении неоднократно заявлял о том, что некоторые представители прежних армянских властей наживались за счёт солдат. Но громких уголовных по этому поводу до сих пор нет.