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Заявление Гройсмана об отставке размещено в соцсетях

Политика

Согласно части второй статьи 115 конституции Украины

Киев, 21 мая 2019, 00:37 — REGNUM  Заявление об отставке Владимира Гройсмана с поста украинского премьер-министра опубликовал его пресс-секретарь Василий Рябчук в Facebook.

В заявлении Гройсмана сообщает, что просит принять его отставку «согласно части второй статьи 115 конституции Украины». Бумага адресована Верховной раде.

Напомним, 20 мая официально в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. Он распустил Верховную раду.

В свою очередь Гройсман на пресс-конференции сообщил, что возглавляемое им правительство слагает полномочия перед новоизбранным парламентом, а не перед новоизбранным президентом.

Читайте подробнее: Премьер-министр Украины Гройсман подаёт в отставку

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Политическая жизнь Украины
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