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В прозрачный офис. Порошенко переехал

Политика

В офисе партии БПП прошла встреча Порошенко «с добрыми друзьями Украины»

В прозрачный офис. Порошенко переехал
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 21 мая 2019, 00:19 — REGNUM  О своём переезде из здания президентской администрации в офис партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» сообщил бывший украинский президент Пётр Порошенко в Twitter.

«Переехал в прозрачный офис, — говорится в сообщении. — Встретился с добрыми друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом».

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Ряд экспертов отмечает, что украинская политика с приходом Зеленского не изменится.

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Политическая жизнь Украины
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