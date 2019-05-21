В прозрачный офис. Порошенко переехал

Киев, , 00:19 — REGNUM О своём переезде из здания президентской администрации в офис партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» сообщил бывший украинский президент Пётр Порошенко в Twitter.

«Переехал в прозрачный офис, — говорится в сообщении. — Встретился с добрыми друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом».

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Ряд экспертов отмечает, что украинская политика с приходом Зеленского не изменится.

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