Мадуро намерен провести досрочные выборы в Национальную ассамблею

Каракас, , 00:03 — REGNUM Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести в Боливарианской республике досрочно выборы в Национальную ассамблею, которые запланированы на конец 2020 года. Об этом 20 мая сообщает Reuters.

«Мы проведем выборы, мы пойдем на досрочные выборы в национальную ассамблею», — сказал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущие выборы в национальную ассамблею прошли в 2015 году. Тогда большинство мест в парламенте получила оппозиция. Оппозиционная проамериканская Национальная ассамблея всячески пыталась отстранить Мадуро от власти, но не преуспела.

Тогда в январе 2019 года по указанию США венесуэльская оппозиция начала попытки силового захвата власти в стране. Эти попытки также не увенчались успехом.