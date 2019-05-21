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Мадуро намерен провести досрочные выборы в Национальную ассамблею

Политика

Сейчас большинство в ассамблеи контролирует проамериканская оппозиция

Каракас, 21 мая 2019, 00:03 — REGNUM  Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести в Боливарианской республике досрочно выборы в Национальную ассамблею, которые запланированы на конец 2020 года. Об этом 20 мая сообщает Reuters.

«Мы проведем выборы, мы пойдем на досрочные выборы в национальную ассамблею», — сказал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущие выборы в национальную ассамблею прошли в 2015 году. Тогда большинство мест в парламенте получила оппозиция. Оппозиционная проамериканская Национальная ассамблея всячески пыталась отстранить Мадуро от власти, но не преуспела.

Тогда в январе 2019 года по указанию США венесуэльская оппозиция начала попытки силового захвата власти в стране. Эти попытки также не увенчались успехом.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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