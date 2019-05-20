Понедельник, 20 Мая 2019 года
23:50:35 МСК

Зеленский подписал свой первый президентсткий указ

Политика

Новый президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим

Киев, 20 мая 2019, 23:50 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский, 20 мая официально вступивший в должность главы государства, подписал первый указ, возложив на себя обязанности Верховного главнокомандующего.

Текст указа опубликован 20 мая на официальном сайте президента Украины.

«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины», — указано в тексте документа.

Напомним, Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, набрав втрое больше голосов чем его предшественник и конкурент Пётр Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Санкции США против России не помогут Зеленскому

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить