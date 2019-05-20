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Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы страны

Политика

По заявлению эстонских военных, инцидент произошёл 18 мая вблизи острова Вайндлоо

Таллин, 20 мая 2019, 23:38 — REGNUM  Эстонские военные заявили о нарушении воздушного пространства республики российским самолётом Ту-154. Соответствующее сообщение распространила 20 мая пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии.

По заявлению Таллина, самолёт, принадлежащий ВМФ России, без разрешения вошёл в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо в минувшую субботу, 18 мая.

«Самолёт находился в эстонском воздушном пространстве менее одной минуты. Транспондер самолёта был включен и он следовал по представленному плану полёта», — говорится в сообщении.

При этом, как утверждается, Ту-154 не выходил на радиосвязь со службами воздушного движения Эстонии.

Сообщается, что сегодня посол России Александр Петров был вызван в МИД Эстонии, где ему была вручена нота. В заявлении также отмечено, что данный инцидент стал «первым нарушением воздушной границы Эстонии самолётами Российской Федерации в 2019 году».

Официальных комментариев от российской стороны по данной ситуации до настоящего времени на поступало. Ранее в Министерстве обороны России неоднократно заявляли, что все полёты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушений границ других государств.

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Военно-воздушные силы
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