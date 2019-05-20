Избирком Индонезии объявил результаты президентских выборов

Джакарта, , 23:22 — REGNUM Избирательная комиссия Индонезии объявила официальные результаты президентских выборов, которые состоялись в апреле, 20 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению избиркома, победителем выборов является действующий президент Джоко Видодо, за него проголосовали более 85 миллионов избирателей.

Видодо набрал 55,5% голосов и одержал победу над основным соперником Прабово Субианто, набравшим 44,5% голосов.

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