В Центре по примирению рассказали подробности нападения на базу Хмеймим

Хмеймим, Сирия, , 23:11 — REGNUM Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин сообщил журналистам подробности попытки нападения боевиков на российскую авиабазу Хмеймим, произошедшей 19 мая.

По информации российского Центра, нападение было предпринято боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Около 20:00 19 мая с территории зоны деэскалации «Идлиб» боевики выпустили по российской авиабазе шесть реактивных снарядов. Одновременно два беспилотных летательных аппарата пытались приблизиться к базе Хмеймим.

Реактивные снаряды были выпущены из установки залпового огня, место расположения которой было быстро установлено, и по ней был нанесён точечный удар ВКС.

Беспилотники и реактивные снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы. Никто из российских военнослужащих при этом не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: Боевики из зоны «Идлиб» обстреляли 12 населенных пунктов