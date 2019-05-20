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Bloomberg: За пять лет президентства Порошенко обеднел на 40%

Политика

«Утратил богатство в политической борьбе»

Bloomberg: За пять лет президентства Порошенко обеднел на 40%
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нет, весь я не уйду

Киев, 20 мая 2019, 22:52 — REGNUM  Бывший президент Украины Пётр Порошенко за пять лет работы на посту главы государства перестал быть миллиардером и обеднел на 40%, сообщает 20 мая агентство Bloomberg.

Ссылаясь на индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI), агентство утверждает, что состояние Порошенко с 2014 по 2019 год уменьшилось на 40% и составляет $705 млн.

Агентство напоминает, что главным активом Порошенко является корпорация «Рошен», предприятия которой расположены на Украине, в России, в Литве и в Венгрии.

В 2014 году Порошенко обещал продать «Рошен», но своего обещания не выполнил. Кроме того, Порошенко владеет банком, телеканалом, страховой компанией и несколькими предприятиями в аграрной и пищевой сферах.

Напомним, 20 мая официально вступил в должность новый президент Украины Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Порошенко получил 24,45% голосов.

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