Минобороны: Боевики из зоны «Идлиб» обстреляли 12 населенных пунктов

Дамаск, , 22:30 — REGNUM За истекшие сутки в Сирии из Идлибской зоны деэскалации были обстреляны 12 населенных пунктов, сообщил 20 мая журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По информации Центра, за сутки обстрелам подверглись девять населённых пунктов в провинции Латакия и три поселения в провинции Хама.

«В течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Нахшебба (дважды), Джубб-эль-Мгара (дважды), Айн-эль-Кантара, Ройсет-Рушу, Мукатталь, Кара-Джагез, Руйесет-Искандер, Калаз-Тахтани и Телль-эт-Тут, провинции Латакия, Хуайз, Джуббайн и Хамамият провинции Хама», — сказал Виктор Купчишин.

Кроме того, начальник российского Центра сообщил о раздаче местному населению продовольственных наборов, а также о работе пункт пропуска Джлеб, через который около 13 тыс. сирийских беженцев смогли покинуть печально знаменитый лагерь «Эр-Рукбан».

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