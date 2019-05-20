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США поддерживают участие Тайваня в саммите ВОЗ

Политика

«Важно, чтобы 23 миллиона человек имели право голоса»

Женева, Швейцария, 20 мая 2019, 22:13 — REGNUM  США поддерживают участие делегации Тайваня в качестве наблюдателей на ежегодном саммите Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 20 мая передает агентство Associated Press.

«Мы поддерживаем, чтобы Тайвань сохранил статус, который он имел ранее здесь, на Всемирной ассамблее здравоохранения. Важно, чтобы 23 миллиона человек имели право голоса», — заявил журналистам в Женеве министр здравоохранения США Алекс Азар.

С требованием запрета на участие делегации Тайваня в саммите ВОЗ ранее выступил Китай. Пекин не признает суверенитет Тайваня и сопротивляется его участию в международных организациях.

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