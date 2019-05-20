ЕР провела первые дебаты среди участников предварительного голосования

Севастополь, , 21:52 — REGNUM В понедельник, 20 мая, в Севастополе состоялись первые дебаты в рамках предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя. Свои программы выборщикам представили кандидаты по первому и второму избирательным округам Севастополя (Балаклава и Гагаринский район): Инна Гончарова, Татьяна Зенина, Елена Солдатова, Виталий Аржевикин, Евгений Мангул, Владимир Немцев, Татьяна Лобач, Лилия Миронюк, Максим Бородатов, Виктор Широков.

«Сегодня первый день дебатов, которые будут продолжаться шесть дней. Четыре дня у нас выступают кандидаты, зарегистрировавшиеся по округам. 24 и 25 мая у нас будут самые массовые дебаты — среди кандидатов, которые внесли себя в список», — сказала временно исполянющий обязанности руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Елена Семичастная.

На сегодняшний день кандидатами на предварительное голосование зарегистрировались 104 человека. По словам Елены Семичастной, еще ожидаются заявления на участие в ПГ, прием документов продлен до 23 мая.

Как отметил заместитель председателя Совета Нахимовского муниципального округа, один из выборщиков от партии «Единая Россия» Иван Парасоцкий, «программы у всех кандидатов разные, но в то же время всех объединяет одно — стремление определить проблемы Севастополя и найти пути их решения».

«Аудитория кандидатов очень широкая: и по возрасту, и по сфере деятельности, и по опыту работы. Нам как выборщикам необходимо определить самых достойных из всех. Главное в нашем вопросе — исключить предвзятость и личное отношение к кандидату, в первую очередь нужно судить профессионализм», — сказал Иван Парасоцкий.

Александр Челпанов, выборщик от Клуба ветеранов 30-й дивизии, сказал, что «главное, чтобы кандидат говорил о реальных делах, о проблемах, на которые он действительно сможет повлиять».

«Просто говорить о любви к Севастополю — это пустословие, нужно отвечать за свои слова, принимать решения и нести за них ответственность», — подчеркнул Александр Челпанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая в России пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного Собрания города.

В Севастополе выбрана «надпартийная» модель предварительного голосования: за кандидатов будут голосовать выборщики.

Всего определено 50 выборщиков: 25 человек — от Партии «Единая Россия», 25 — представители общественных организаций.