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Зеленский заговорил с иностранными послами о «борьбе с агрессией России»

Политика

Новый президент Украины начал воспроизводить речи своего предшественника

Зеленский заговорил с иностранными послами о «борьбе с агрессией России»
Иллюстрация: Gov.ua
Встреча с иностранными делегациями

Киев, 20 мая 2019, 21:51 — REGNUM  Официально вступивший в должность новый президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с послами иностранных государств, сообщает 20 мая пресс-служба украинского президента.

В ходе переговоров с иностранными послами новый президент Украины выразил им благодарность за «борьбу с российской агрессией». При этом Зеленский заявил, что «российская агрессия» является главной проблемой для страны.

«Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина — демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное — в борьбе с российской агрессией», — цитирует Зеленского пресс-служба президента Украины.

Напомним, речи о «российской агрессии» официальный Киев ведёт с весны 2014 года. При этом Украина до сих пор не объявила «агрессору» войну и даже не ввела военное положение.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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