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Правительство США заявило об угрозе от беспилотников, произведенных в Китае

Политика

Дроны могут «доставлять информацию из США на территорию авторитарного государства»

Правительство США заявило об угрозе от беспилотников, произведенных в Китае
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Беспилотник

Вашингтон, 20 мая 2019, 21:44 — REGNUM  Правительство США заявило, что беспилотники, произведённые в Китае, представляют угрозу национальной безопасности страны, 20 мая передаёт агентство Reuters.

«Беспилотные авиационные системы китайского производства» вызывают «серьезную обеспокоенность» министерства национальной безопасности США.

Согласно заявлению министерства, дроны китайского производства могут «доставлять информацию из США на территорию авторитарного государства», и «разведслужбы могут получать беспрепятственный доступ к этой информации».

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Китайско-американские отношения
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