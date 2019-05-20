Министр обороны Украины ушёл в отставку, понарошку разрушив Кремль

Киев, , 21:30 — REGNUM Министр обороны Украины Степан Полторак, ранее написавший заявление об уходе в отставку, опубликовал на своей странице в Facebook свою фотографию рядом с разрушенным Московским Кремлём, сообщает 20 мая украинское агентство «Униан».

Сообщается, что эта картинка просуществовала около 40 минут, а затем была удалена автором. Картинка сопровождала сообщение об уходе Полторака со своего поста.

Напомним, 20 мая официально вступил в должность новый президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день он распустил Верховную раду и попросил министра обороны и главу СБУ освободить занимаемые ими должности.