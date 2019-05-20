Понедельник, 20 Мая 2019 года
21:55:41 МСК

Министр обороны Украины ушёл в отставку, понарошку разрушив Кремль

Политика

«Разрушение» Кремля Полтораком красовалось в Facebook порядка 40 минут, а затем было удалено его автором

Министр обороны Украины ушёл в отставку, понарошку разрушив Кремль
Иллюстрация: Gov.ua
Степан Полторак

Киев, 20 мая 2019, 21:30 — REGNUM  Министр обороны Украины Степан Полторак, ранее написавший заявление об уходе в отставку, опубликовал на своей странице в Facebook свою фотографию рядом с разрушенным Московским Кремлём, сообщает 20 мая украинское агентство «Униан».

Сообщается, что эта картинка просуществовала около 40 минут, а затем была удалена автором. Картинка сопровождала сообщение об уходе Полторака со своего поста.

Напомним, 20 мая официально вступил в должность новый президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день он распустил Верховную раду и попросил министра обороны и главу СБУ освободить занимаемые ими должности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина сегодня: фантазии и реальность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить