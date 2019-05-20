Шесть районных депутатов Удмуртии подали в отставку из-за проверки доходов

Ижевск, , 21:18 — REGNUM Шестеро депутатов в Сарапульском районе Удмуртии подали заявление о досрочном прекращении полномочий по результатам проверки деклараций о доходах. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

«Проверкой выявлены факты неуказания 6 депутатами поселений сведений об участии в юридических лицах, о получении доходов, а также о наличии в собственности транспортных средств», — уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что в случае несоблюдения депутатами обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством, полномочия прекращаются досрочно.

Все депутаты подали заявления об отставке по собственному желанию, в отношении одного депутата решение уже принято, по остальным — будет принято в ближайшее время.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в связи с предоставлением некорректных сведений о доходах депутаты в ряде регионов лишились мандатов. Так, в прошлом году за некорректные сведения были лишены мандатов шесть депутатов гордумы Ижевска. А в Пензе были отозваны мандаты трех депутатов из 14, в чьих документах были обнаружены нарушения. Остальных 11 законотворцев решили лишь предупредить, чтобы не блокировать работу органа власти.

В апреле 2018 года был лишен полномочий депутат гордумы Нижнего Новгорода Олег Сорокин, который «забыл» указать в декларации о доходах договор займа на сумму 9 млн рублей.

В Башкирии за аналогичные нарушения досрочно прекращены полномочия 25 депутатов. Бывший глава республики Рустэм Хамитов отмечал, что некоторые депутаты сведения о доходах не представили вообще. По итогам антикоррупционных проверок лишились мандатов девять депутатов разных уровней в Татарии.

В октябре в Удмуртии планировали провести 35 проверок по факту непредставления полных и достоверных сведений о доходах и расходах, представленных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности.

В декабре 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что шестеро членов правительства подали неточные сведения о доходах и расходах, отметив, что декларации были исправлены в кратчайшие сроки.

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