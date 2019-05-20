«Черная калоша» и «Золотое рукопожатие» для чиновников Киргизии

Бишкек, , 20:51 — REGNUM Национальный деловой клуб Киргизии вручил министру сельского хозяйства и пищевой промышленности Нурбеку Мурашеву антипремию «Черная калоша» — как руководителю самого неэффективного государственного ведомства. Такое решение принято по итогам опроса предпринимателей.

Также в тройку худших, по мнению бизнес-сообщества страны, чиновников вошли председатель таможенной службы Алмаз Онолбеков и председатель налоговой службы Тенизбек Абжапаров.

Премия «Золотое рукопожатие» уже во второй раз досталась министру экономики Олегу Панкратову, которого большинство опрошенных киргизстанских предпринимателей вновь назвали самым открытым для общения и сотрудничества с бизнесменами государственным служащим.

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По словам главы Ассоциации рынков, торговли и услуг Сергея Пономарева, глава минсельхоза получил антипремию за неверные прогнозы подчиненного ему ведомства, которые привели к тому, что предприниматели понесли убытки из-за проблем со сбытом урожая картофеля.

Комментируя выбор бизнес-сообществом номинантов на «Черную калошу», Пономарев подчеркнул, что «это не совсем критика только в адрес руководителей ведомств».

"Они, может, и работают как положено, но у них есть сотрудники, которые злоупотребляют положением», — подытожил он.

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