Экс-глава службы безопасности президента Ислама Каримова осуждён

Ташкент, , 20:47 — REGNUM Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил экс-главу службы безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Муиджон Тохирий, на три с половиной года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает Газета.уз.

Муиджон Тохирий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 (хищение путем присвоения или растраты), 207 (должностная халатность) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана.

Помимо наказания в виде лишения свободы на 3,5 года, суд обязал Тохирий выплатить штраф в размере 400 МРЗП (81,1 млн сумов, один доллар — 8450 сумов) с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на 3 года.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал безопасности Муиджон Тохирий был задержан правоохранительными органами Узбекистана в декабре 2018 года.