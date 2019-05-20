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Белоруссия направила свои войска в Туркестан

Политика

Узбекско-белорусские учения начались в Узбекистане. В них принимают участие 22 военнослужащих под командованием полковника ВС Белоруссии Олега Костромина

Фергана, Узбекистан, 20 мая 2019, 20:41 — REGNUM  Совместные тактико-специальные учения «Боевое содружество — 2019» начали сегодня военнослужащие Белоруссии и Узбекистана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Военнослужащие Республики Беларусь прибыли три дня назад в Узбекистан на военно-транспортном борту самолёта Ил-76мд в аэропорт Ферганы. «22 военнослужащих под командованием полковника армии Белоруссии Олега Костромина примут участие на совместных учениях, которые пройдут на базе полигона «Гурумсарай» (Наманганская область) в период с 20 по 27 мая этого года», говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Узбекистана отмечает, что совместные учения состоятся согласно плану практических мер по дальнейшему совершенствованию сотрудничества в области безопасности, подписанному между двумя государствами.

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Внешняя политика Узбекистана
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