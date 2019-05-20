Пушков об отставке Гройсмана: Зеленский «не захочет премьера из прошлого»

Москва, , 19:58 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об уходе в отставку.

«Отставка Гройсмана закономерна: он был премьером при Порошенко и поддерживал его курс, как мог, включая выработку всё новых санкций против России», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, новый президент Украины Владимир Зеленский «не захочет премьера из прошлого». «Легко заменяемая фигура, как и когда-то «грозный» Яценюк, о котором теперь мало кто помнит», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку 22 мая, несмотря на то, что «правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной радой, а не перед новоизбранным президентом». Ранее сегодня Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

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