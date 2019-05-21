Госдума обсудит наказание за «зарплатное рабство»

Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 21 мая, Госдума обсудит наказание для работодателей за «зарплатное рабство», сообщает ИА REGNUM.

Конституционный суд подтвердил право работника вправе заменить банк, в который должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Создание же препятствий гражданам в смене кредитной организации для получения заработной платы может создавать условия для получения обслуживающей «зарплатный проект» кредитной организацией преимуществ не только при привлечении денежных средств на банковские счета, но и при осуществлении иных видов банковской деятельности, что в отдельных случаях может приводить к ограничению конкуренции, в частности при наличии у такой организации доминирующего положения на соответствующем рынке.

Поправками в КоАП правительство вводит штраф для работодателя за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата. В качестве санкций предлагается предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс., на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

По данным опроса, проведенного Национальным агентством по финансовым исследованиям в мае 2018 г. в рамках научно-исследовательской работы по заказу и методологии Банка России, 84,4% взрослого населения имеют платежные карты, в том числе 29,81% имеют только банковскую карту для получения заработной платы.