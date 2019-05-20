Энергетика и Зеленский: что сказал и о чем промолчал новый президент

Киев, , 19:38 — REGNUM Украинский эксперт по энергетике, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии для журналистов сегодня, 20 мая, проанализировал «энергетический» аспект инаугурационной речи нового президента страны Владимира Зеленского.

Эксперт отмечает, что фактически единственное, что сказал Зеленский об энергетике, — это слова о «шокирующих тарифах», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это вселяет веру в то, что его позиция об определении объективности в этом вопросе и снижение завышенных тарифов на газ будет однозначной», — заявил Корольчук.

«Зеленский… выбрал ожидаемую тактику — он решил практически не трогать вопросы энергетики. Конечно, можно будет услышать заверения, что речь при вступлении в должность — это не то время и место для определения энергетических приоритетов. Но нет. Самое время. И самое место. Поэтому было не правильным и не хорошим вариантом дистанцироваться от таких вопросов. Поскольку именно вопрос тарифов, а следовательно и энергетики, больше всего волнует население. И больше всего — 39% граждан — хотят от Зеленского в первые 100 дней снижения тарифов на газ. В пятерке пожеланий населения (23%) — начать переговоры с Россией. И здесь не только идет речь о решении вопроса Донбасса, Крыма, военного конфликта, но и экономический вопрос транзита газа через Украину», — анализирует далее специалист.

Также Корольчук отмечает, что «отмазки» представителей Зеленского, что президент не имеет полномочий для влияния на тарифы, — не выдерживают критики.

«Формально по заявлениям Зеленского можно сделать вывод, что он собирается взвалить на свои плечи миссию разрушения предыдущей коррупционной системы власти, в которой президент наравне с правительством и Верховной радой «отвечал» за все вопросы. Но чтобы сделать систему «правильной», то для начала нужно будет возглавить такую систему, которая перешла ему по наследству. И лишь постепенно установить конституционное равновесие всех ветвей власти. И поэтому вопрос тарифов, как ни крути, будет также в сфере влияния Зеленского», — объясняет эксперт.

Также он анализирует, о чем промолчал Зеленский в контексте энергетических проблем Украины и что это молчание означает.

«Мы не услышали заезженную пластинку обещаний проводить диверсификацию энергоресурсов. И это уже хорошо. Возможно, Зеленский будет способствовать пересмотру преступной схемы, в которой Украина переплачивает за поставки газа из ЕС или ядерного топлива от Westinghouse. В то же время никакой энергетической безопасности Украина от таких схем на получила, кроме политических заявлений. Также мы не услышали уже традиционных обвинений в энергетических бедах Украины любого внешнего врага. И это тоже хорошо», — отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

В завершение эксперт оценил, какие вопросы энергетики на сегодня являются для Зеленского наиболее актуальными — вопрос энергоэффективности, завышенные тарифы на газ для населения, сохранение транзитного газового потенциала Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в речи перед Верховной радой президент Украины Владимир Зеленский назвал ряд серьезных проблем, которые есть в государстве и делают граждан несчастливыми — в частности, «шокирующие тарифы, унижающие зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места».

До этого в штабе Зеленского заявляли, что президент не имеет прямого влияния на уровень тарифов ЖКХ.