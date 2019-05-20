«У Путина с Медведчуком есть контакт, он в любом случае будет продолжаться»

Киев, , 19:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин продолжит взаимодействие с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе.

Об этом заявил в понедельник, 20 мая, журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент ИА REGNUM .

«Он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, и, конечно, этот контакт, в любом случае, будет продолжаться. И если Медведчук сможет, скажем так, с украинской стороны, вот эти вот свои инициативы, гуманитарные инициативы, очень нужные инициативы, действительно эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта работа его будет продолжаться», — заявил Песков, отвечая на вопрос, останется ли Виктор Медведчук человеком, с которым напрямую контактирует Владимир Путин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Виктор Медведчук занимается обменом с 2014 года, за это время при его участии было освобождено 485 человек. Однако по вине бывшего президента Украины Петра Порошенко с 2017 этот процесс фактически застопорился.