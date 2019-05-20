Госдеп США: За обстрелом посольства в Багдаде стоит Иран

Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Соединенные Штаты «очень серьезно» относятся к ракетному обстрелу в «зеленой зоне» Багдада и уверены, что за нападением может стоять Иран, 20 мая передает агентство Reuters.

«Мы будем считать ответственным Иран… и будем соответствующим образом реагировать», — заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента США.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 19 на 20 мая в непосредственной близости от посольства США в столице Ирака взорвался реактивный снаряд. В результате обстрела никто из американских граждан не пострадал.

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