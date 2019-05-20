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В администрации губернатора Астраханской области сменился руководитель

Политика

Канат Шамиров ушёл в отставку 16 мая

Астрахань, 20 мая 2019, 19:15 — REGNUM  Исполняющим обязанности руководителя администрации губернатора Астраханской области назначена Виктория Гурьянова. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба областного правительства.

Соответствующее распоряжение было подписано временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Виктория Гурьянова работает в органах исполнительной власти Астраханской области с 1992 года. С 2005 года она возглавляла управление законодательных инициатив и взаимодействия с Государственной думой Астраханской области администрации губернатора, с 2006 года занимала должность полномочного представителя губернатора в областной думе и представительных органах муниципальных образований — министра Астраханской области.

Ранее возглавлявший администрацию губернатора Канат Шантимиров 16 мая подал заявление об увольнении по собственному желанию. Врио губернатора Сергей Морозов удовлетворил его просьбу Шантимирова.

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Отставки и назначения
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