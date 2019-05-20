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Посольство США в Багдаде обстреляли установкой «Катюша» — Reuters

Политика

В ночь с 19 на 20 мая в непосредственной близости от посольства США в «зеленой зоне» Багдада взорвался реактивный снаряд

Багдад, 20 мая 2019, 19:08 — REGNUM  Спецназ армии Ирака обнаружил пусковую установку, из которой была обстреляна «зеленая зона» Багдада, 20 мая передает агентство Reuters.

По информации агентства, в 7 км от Багдада военными обнаружена установка «Катюша» (Katyusha multiple rocket launcher) — аналог системы залпового огня советского образца, получившей распространение ещё во время Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 19 на 20 мая в непосредственной близости от посольства США в «зеленой зоне» Багдада взорвался реактивный снаряд.

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