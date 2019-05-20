Зеленскому выгодно отменить закон Украины о госязыке – политолог Мирзаян

Москва, , 19:25 — REGNUM Если новый президент Украины Владимир Зеленский отменит «закон о тотальной украинизации», то консолидирует свой электорат, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 20 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка как государственного.

«Перспектива обсуждения закона в Совбезе понятна и очевидна, — сказал Мирзаян. — Мы скажем, что это закон античеловеческий, антигуманный, а нам ответят, что это внутреннее дело Украины и её проблемы. Наша цель — поднять информационную волну. Чтобы эта проблема обсуждалась. А будущее этого закона зависит от господина Зеленского. По идее, по-правильному, для Зеленского было бы правильно этот закон отменить. Люди, которые голосовали за Зеленского, это жители центра и Юго-Востока Украины, и они против этого закона. И если Зеленский сделает шаги в направлении отмены этого закона, он консолидирует свою электоральную базу».

Однако если Зеленский встанет на сторону тех, кто за этот закон, то, как полагает политолог, Западная Украина всё равно не будет за него голосовать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Совет Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций 20 мая проведёт экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка как государственного.

«Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договорённостей, которые утверждены Советом», — заявил Полянский.

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