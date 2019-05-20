Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

Киев, , 18:50 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский обнародовал сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Соответствующий документ опубликован 20 мая в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно декларации, за минувший год Зеленский заработал 4 169 837 гривен (более 10 млн рублей). Президент имеет счета в «Приватбанке» и «ОТП Банке» на $400 тысяч и один миллион гривен (более 2,4 млн рублей) соответственно. Также у него имеется $190 тысяч и €107 тысяч наличными.

Зеленский является бенефициарным владельцем ряда компаний. Президенту и его супруге также принадлежат несколько квартир в Киеве, жилой дом и земельный участок в Киевской области, вилла в Италии, квартира в Великобритании, пять гостиничных номеров в Грузии и квартира в Крыму. Супруги имеют автомобили Land Rover и Mercedes-Benz.

Напомним, церемония официального вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая в Киеве.