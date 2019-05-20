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В Китае опубликованы руководящие тезисы об укреплении армии

Политика

ЦВС КНР поручил организовать их детальное изучение в войсках НОАК

Пекин, 20 мая 2019, 18:48 — REGNUM  В КНР опубликованы «Тезисы для изучения идей Си Цзиньпина об укреплении армии», которые предназначены для изучения и руководства военнослужащим НОАК, составленные политотделом Центрального военного совета (ЦВС) КНР, сообщает 20 мая Синьхуа.

Учебный материал состоит из 18 разделов и 65 статей, раскрывающих структуру, содержание и принципы работы с личным составом армии и флота, а также соответствующие инструкции командному и политсоставу.

ЦВС поручил обеспечить распространение и всестороннее изучение тезисов в войсках.

Отметим, что идеи укрепления партийного руководства вооруженными силами составляют один из краеугольных камней политики КПК в области оборонного строительства, что было официально подтверждено XIX съездом КПК.

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Армия Китая
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