В Китае опубликованы руководящие тезисы об укреплении армии

Пекин, , 18:48 — REGNUM В КНР опубликованы «Тезисы для изучения идей Си Цзиньпина об укреплении армии», которые предназначены для изучения и руководства военнослужащим НОАК, составленные политотделом Центрального военного совета (ЦВС) КНР, сообщает 20 мая Синьхуа.

Учебный материал состоит из 18 разделов и 65 статей, раскрывающих структуру, содержание и принципы работы с личным составом армии и флота, а также соответствующие инструкции командному и политсоставу.

ЦВС поручил обеспечить распространение и всестороннее изучение тезисов в войсках.

Отметим, что идеи укрепления партийного руководства вооруженными силами составляют один из краеугольных камней политики КПК в области оборонного строительства, что было официально подтверждено XIX съездом КПК.