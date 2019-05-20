Госорганы Латвии обвинили в силовом изъятии русскоязычных детей

Рига, , 18:38 — REGNUM По решению латвийских социальных служб дети, рожденные в гражданском браке в русской семье, будут усыновлены новыми латвийскими родителями, которые запрещают им общаться на русском языке, сообщает новостной портал press.lv cо ссылкой на активистку Общественного родительского движения РОД (Dzimta) Елену Корнетову.

Из рассказа активистки следует, что после решение Сиротского суда о лишении родительских прав матери детей, она уехала из страны, а детьми занимался отец и его мать (бабушка). Однако суд решил, что дети не должны жить с отцом.

Согласно латвийским законам, отец детей или их бабушка должны были оформить опекунство над детьми, однако они не были проинформированы об этом. Сегодня же работники суда заявили, что дети будут жить с чужими людьми, так как они первые подали заявку на опекунство.

По словам Корнетовой, бабушке было отказано в опекунстве по двум причинами: «у нее в квартире слишком много вещей» и «женщина выражает сомнение в том, что она сможет справиться с воспитанием детей». Среди других аргументов — бабушка долгое время не навещала внуков в приюте, а те за это время сильно привязались к новой «временной» семье. Также женщина прошла необходимый курс у психолога, по итогам которого было сделано заключение о наличии у нее различных фобий. Среди них — «фобия перед госучреждениями» из-за чего, считают в соцслужбе, она не справится с детьми.

Сообщается, что по разрешению суда бабушка может видеться с внуками в присутствии новых опекунов. В ходе них женщина пыталась говорить с детьми на русском языке, против чего активно выступал новоявленный опекун, требуя, чтобы она говорила с ними на государственном (латышском) языке. После чего эксперты подали заключение в суд: дети испытывают стресс, поскольку с ними говорят по-русски, хотя они «живут в латышской среде».

В течение года опекуны, сотрудники суда и соцслужбы, согласно закону, обязаны способствовать восстановлению связей детей с семьей. В данном случае, по оценке активистки, все действия направлены на другую цель — разъединить семью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии ведется активная борьба с использованием русского языка и целенаправленно и грубо нарушаются права русскоязычного населения. Все действия латвийского правительство направлены на насильственную ассимиляцию национальных меньшинств в стране и на запрет использования русского языка во всех сферах.

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Так, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке. На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны. Приём новых студентов на программы обучения на русском языке будет запрещён после 1 января 2019 года. Это нововведение коснётся 40% населения, которое в Латвии русскоязычное. Также на данный момент ведется разработка программ по переводу всех детсадов нацменьшинств на обучение на государственном языке.

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Кроме этого, в Латвии активно преследуются правозащитники, защищающие права нацменьшинств, в частности, на них заводятся различные уголовные дела. В Латвии могут оштрафовать даже за показ фильма на русском языке, а власти и политическая элита возвели русофобию в ранг национальной идеи страны.

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