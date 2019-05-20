Понедельник, 20 Мая 2019 года
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В Кремле рассказали о планах встречи Путина с Зеленским

Политика

Планов таких контактов на данный момент не существует

Москва, 20 мая 2019, 18:34 — REGNUM  Встреча президента России Владимира Путина и нового президента Украины Владимира Зеленского не планируется, сообщил 20 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, на повестке дня никаких контактов нет в настоящий момент», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о контактах на высшем уровне.

Напомним, 20 мая официально вступил в должность президента Украины Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 70% участников голосования.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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