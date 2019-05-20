Лавров: Зеленскому следует начать диалог по Донбассу с обмена задержанными

Москва, , 18:31 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому было бы очень правильно начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу «всех на всех». Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 20 мая, на приеме в здании МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, но первым шагом к началу урегулирования станет «возвращение удерживаемых лиц».

Реагируя на это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва очень надеется на то, что обсуждение темы обмена осуждёнными с Украиной продолжится, однако ранее всегда были некоторые проблемы с квалификацией этих лиц.

Лавров же предложил Зеленскому начать с обмена по формуле «всех на всех».

«Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов об обмене задержанными по принципу всех на всех», — сказал глава МИД России.