Премьер-министр Украины Гройсман подаёт в отставку

Киев, , 18:30 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подаст в отставку 22 мая. Об этом Гройсман заявил на брифинге в Киеве 20 мая.

«Правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом. Но вместе с тем я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая) очередного заседания правительства», — сказал Гройсман.

По его словам, за последние три года правительство якобы не допустило ни одного кризиса.

«Сразу хочу подчеркнуть, что за три года работы нашего правительства мне абсолютно не стыдно за то, что нам удалось сделать и насколько адекватно мы реагировали на те вызовы, которые перед нами стояли. За все три года мы не допустили ни одного кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозы для нашей государственности и страны в целом. На сегодня страна в хорошем состоянии. У нас валютные резервы страны более 20 млрд долл. У нас на Едином казначейском счету 57 млрд грн.», — добавил Гройсман.

Как сообщалось, 20 мая Зеленский призвал членов правительства Украины подать в отставку.

При этом он назвал правительство «самой большой проблемой Украины».

В частности, Зеленский процитировали президента США Рональда Рейгана: «Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема».