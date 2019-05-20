Архангельским муниципалитетам могут вернуть право распоряжаться землей

Архангельск, , 18:29 — REGNUM У муниципалитетов Архангельской области появился шанс вернуть себе полномочия по утверждению генпланов. Соответствующий законопроект внесли в областное собрание депутаты фракции «Справедливая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, закон о передаче муниципальных полномочий областному правительству был принят всего полгода назад. Правительство Архангельской области, вынося законопроект на первое чтение, сослалось на необходимость выстраивания в регионе единой градостроительной политики и выполнения указов президента в части строительства жилья. Сегодня из-за отсутствия документов территориального планирования стройки в районах области вести невозможно.

Фактически законопроект лишил муниципалитеты возможности принимать решения о строительстве объектов на своей территории, включая мусорные полигоны ТКО. Это и стало поводом для ожесточенных споров в региональном парламенте на стадии его обсуждения. Несмотря на непримиримые разногласия парламентариев, документ был принят большинством голосов.

Подробнее о том, как спорили депутаты — здесь.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении партии «Справедливая Россия», муниципалитеты в лице собрания депутатов из горячей точки мусорного конфликта — Котласа, Ленского района и Урдомы подали иск на облсобрание, чтобы признать принятый документ незаконным.

«Я убедила коллег из других оппозиционных фракций поддержать иск наших муниципальных коллег, потому что голосовали против губернаторского законопроекта и в первом чтении, и во втором. Слушание дела началось в прошлый четверг в областном суде. В связи с привлечением ещё одной стороны — губернатора АО — рассмотрение иска перенесено на 15 июня. Будем по-прежнему поддерживать наших муниципальных коллег», — рассказала руководитель фракции Ирина Чиркова.

Ожидается, что законопроект по возврату полномочий должен быть вынесен на июньскую сессию облсобрания.

Напомним, решение областного собрания оспаривается в суде не впервые. 25 апреля областной суд отменил решение депутатов о запрете на проведение «антимусорного» референдума.

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