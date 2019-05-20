Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Грозный, , 18:27 — REGNUM Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало давать столько обещаний украинскому народу прямо в ходе инаугурации. Их было столько, сколько даже вождь мирового пролетариата Владимир Ленин не сделал после свершения революции в 1917 году. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя церемонию вступления в должность нового главы Украины.

«Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всём земном шаре, больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Многое из того, что пообещал Зеленский, так и останется не исполненным, считает чеченский лидер, в частности, это касается возвращения Крыма. Он посоветовал президенту Украины изучать историю и в первый же день президентства не делать «воинственные заявления», угрожая захватить территорию соседнего государства. По предположениям Кадырова, инаугурационную речь «редактировали за океаном».

«Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают. Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ», — заявил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, обещания Владимира Зеленского вернуть Крым в состав Украины ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Крым — это один из регионов РФ, поэтому как неоднократно говорилось, «в целом такого вопроса не существует и существовать не может».

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