В Кремле ответили на заявление Зеленского о Крыме

Москва, , 18:27 — REGNUM Заявления нового президента Украины Зеленского по поводу Крыма не имеют связи с реальностью, так как этого вопроса не существует, отметил 20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма «не существует и не может существовать — это один из регионов РФ».

Напомним, Киев продолжает утверждать, что Крым является частью Украины, и обвиняет Россию в «аннексии» территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым отделился от Украины весной 2014 года по итогам всенародного референдума, а затем обратился к Москве с просьбой принять полуостров в состав Российской Федерации.

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