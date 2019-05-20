Понедельник, 20 Мая 2019 года
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В Кремле ответили на заявление Зеленского о Крыме

Политика

Такого вопроса в принципе не существует

Москва, 20 мая 2019, 18:27 — REGNUM  Заявления нового президента Украины Зеленского по поводу Крыма не имеют связи с реальностью, так как этого вопроса не существует, отметил 20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма «не существует и не может существовать — это один из регионов РФ».

Напомним, Киев продолжает утверждать, что Крым является частью Украины, и обвиняет Россию в «аннексии» территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым отделился от Украины весной 2014 года по итогам всенародного референдума, а затем обратился к Москве с просьбой принять полуостров в состав Российской Федерации.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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