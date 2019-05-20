Бакиев в Белоруссии по-прежнему беспокоит Киргизию

Бишкек, , 18:05 — REGNUM Проблема заочно осужденного в Киргизии экс-президента Курманбека Бакиева, которому Александр Лукашенко предоставил убежище в Белоруссии, по-прежнему осложняет киргизско-белорусские отношения. Об этом сегодня, 20 мая проинформировала пресс-служба киргизского парламента.

В рамках состоявшегося сегодня в Бишкеке заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ прошли переговоры спикера парламента Киргизии Дастанбека Джумабекова с белорусским коллегой — спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Киргизский парламентарий выразил озабоченность и обеспокоенность киргизской стороны тем, что «в СМИ появляются публикации о деятельности Курманбека Бакиева и его окружения в Белоруссии, в частности, предоставлении им благоприятных условий для пребывания там, наличии гражданства, а также их участия в публичных мероприятиях».

Джумабеков сообщил, что «эти моменты ведут к сдержанности и некоторому замедлению двусторонних отношений». Он также напомнил о Кишинёвской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года и выразил надежду, что официальный Минск изыщет возможности предпринять необходимые меры для выдачи осужденного Бакиева.

Палата представителей Нацсобрания Белоруссии не сообщает о состоявшихся переговорах. Курманбек Бакиев также не комментирует ситуацию.

Напомним, режим Бакиеа пал весной 2010 года в ходе кровопролитного восстания, приведшего к бегству экс-президента в Белоруссию. На родине Бакиев, пришедший к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, был осужден за коррупционные и другие тяжкие преступления.

По неофициальной информации, в Белоруссии секретными распоряжениями Александра Лукашенко было предоставлено гражданство Бакиеву и его ближайшему окружению, а также жильё и другие услуги за счёт белорусских налогоплательщиков. Независимая пресса сообщала о больших финансовых вложениях семьи свергнутого киргизского лидера в Белоруссии. Также сообщалось о вывозе больших сумм украденного в Великобританию.

Также напомним, официальный Минск неоднократно отказывал официальному Бишкеку в выдаче Бакиева и его родственников, скрывавшихся от правосудия. Генпрокуратура Белоруссии, поддерживая политические репрессии в Белоруссии, заявляла, что на родине Бакиеву и его окружению угрожают политически мотивированные преследования.