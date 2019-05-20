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Завершилась китайская миротворческая миссия в Мали

Политика

Все ее участники отмечены почетными орденами ООН

Пекин, 20 мая 2019, 17:55 — REGNUM  Первая группа очередного миротворческого контингента китайских военнослужащих в Мали в составе 205 человек возвратилась КНР. Встреча миротворцев прошла в Цзинани, административном центре провинции Шаньдун, сообщает 20 мая Синьхуа.

Всего в состав контингента, приступившего к выполнению миротворческой миссии в этой африканской стране, входят 395 человек. В Мали они отправились в мае прошлого года и, по сообщению СМИ, достойно выполнили поставленные перед ними задачи.

В ходе работы китайской миссии было разрешено 65 чрезвычайных ситуаций, за что контингенту была выражена благодарность правительством Мали. Все военнослужащие и контингент сотрудники медицинского персонала были награждены Почетными орденами мира ООН.

Прибытие в КНР оставшейся части контингента в составе 190 человек ожидается 26 мая.

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Китай и страны Африки
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