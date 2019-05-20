Ростовская модель и любительница танцев на пилоне борется с коррупцией

Ростов-на-Дону, , 17:20 — REGNUM Начальником отдела развития муниципальной службы и противодействия коррупции в администрации Ростова-на-Дону не так давно стала Екатерина Герасимова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэрии, сообщает ИА REGNUM.

О молодой чиновнице известно, что в 2011 году она окончила школу и завоевала титул «Мисс Шахты — 2011». После назначения на руководящий пост, Герасимова закрыла свою страницу в Instagram, оставив доступ только для подписчиков.

Вместе с тем в социальных сетях появились пикантные снимки госслужащей, сделанные во время её занятий модельной карьерой. В 2015 году новый управленец в своём аккаунте на сайте «Спрашивай.ру» рассказала, что занимается pole dance (танец на пилоне, шестовая акробатика, пилонный танец).

«Я занимаюсь pole dance, перед каждой тренировкой на пилоне тренер даёт упражнения на все группы мышц. Приседаем, планку делаем, отжимаемся и т.д. Дополнительно ничем не занимаюсь», — хранит пост сервис вопросов и ответов.

Стоит отметить, что именно фотоснимки с тренировок на пилоне, выложенные в социальных сетях, и вызвали бурную реакцию в telegram-каналах, обративших внимание на них.

Известно также, что в 2015 году будущая чиновница окончила РАНХиГС и поступила в магистратуру на заочное отделение.

Ряд массмедиа сообщает, что до назначения на руководящий пост Герасимова была помощником замглавы администрации Ростова-на-Дону по кадровым вопросам Дмитрия Мамелко.