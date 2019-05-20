На Ставрополье девять депутатов лишатся мандатов за сокрытие доходов

Ставрополь, , 17:13 — REGNUM Семь муниципальных депутатов в Ставропольском крае сложили свои полномочия в связи с тем, что не предоставили в установленный законом срок сведения о доходах и имуществе. Вопрос о сложении полномочий ещё двумя депутатами в настоящее время решается. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в управлении по информполитике Ставропольского края.

В числе депутатов, уже лишившихся мандатов, — депутаты Бургун-Маджарского сельсовета (Левокумский район), Тельмановского сельсовета (Предгорный район), станицы Боргустанской (Предгорный район), Курского сельсовета (Курский район), села Казгулак (Туркменский район), Куликово-Копанского сельсовета и Предгорного района. Вопрос в отношении депутата Тельмановского сельсовета Предгорного района и Ставропольской городской думы решается в настоящее время, уточнили в отделе по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства Ставропольского края. Все они не предоставили в срок сведения о доходах.

В общей сложности в рамках декларационной кампании 2019 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в крае представили более 12 тыс. 400 лиц, в том числе около 2 тыс. 400 замещающих муниципальные должности (главы и депутаты на постоянной и непостоянной основе).

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ставропольского края Владимир Владимиров за 2018 год отчитался о доходе в 4,5 млн рублей. За год его доходы выросли на 400 тыс. рублей.