ВКС РФ наносят массированные удары на северо-западе Сирии

Дамаск, , 16:55 — REGNUM За последние двадцать четыре часа российская авиабаза Хмеймим в Сирии дважды подвергалась ударам джихадистов, в которых использовались реактивные системы залпового огня и вооруженные беспилотники. Жертв и разрушений нет. Как правило, ракеты и дроны до авиабазы не долетают.

По информации местных источников, в качестве ответных мер российские ВКС наносят массированные удары по позициям джихадистов на северо-западе Сирии. Речь идет о районах в городах Хан-Шейхун, Джиср-эш-Шугур и Кафр-Набль. Под огнем оказались террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

19 мая российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил об одностороннем прекращении огня со стороны правительственных сил с нуля часов 18 мая. Однако, как мы видим, все жесты доброй воли используются джихадистами для перегруппировки и контратак.

Так, уже 19 мая боевики предприняли мощную контратаку на город Кафр-Набудех, который был недавно захвачен сирийскими военными. Но с большими потерями отошли. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Через некоторое время, 20 мая, боевики предприняли контратаки позиций Сирийской арабской армии в районе небольших городов Аль-Масасна и Хамамият. Однако и здесь не смогли продвинуться вперед.

Что важно знать, активное участие в этих контратаках 19 и 20 мая принимали протурецкие группировки боевиков из сил «Щит Евфрата», которые были на днях переброшены в эти районы. Это к вопросу дипломатического давления Турции, которая добивается прекращения наступления Дамаска в провинции Идлиб и прилегающих к ней районах. За приостановкой наступления сирийских войск по просьбе Анкары сразу же последовали контратаки со стороны исламистских групп.