Москва, , 16:40 — REGNUM Госдума направит наблюдателей на выборы президента Казахстана, делегацию возглавит вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Утвержден состав делегации Госдумы для участия в наблюдении за выборами президента Республики Казахстан. Наши товарищи будут командированы в период с 7 по 10 июня, возглавит делегацию Сергей Неверов», — заявил Мельников по итогам заседания Совета Думы.

По состоянию на 13 мая ЦИК Казахстана зарегистрировал 67 международных наблюдателей. Выборы главы государства намечены на 9 июня 2019 года.

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