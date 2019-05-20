Зачем бывший польский министр пугает Германию российскими ракетами

Варшава, , 16:27 — REGNUM Польский политик старается всех со всеми поссорить, чтобы потом попытаться выудить что-нибудь для себя в мутной воде, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 мая, комментируя высказывания экс-главы МИД Польши о российских ракетах в Калининграде.

Как сообщалось ранее, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США.

Находящиеся в Калининграде российские ракеты способны достать до Германии, однако Берлин «закрывает на это глаза», сказал Сикорский. Он также раскритиковал позицию Германии по строительству газопровода «Северный поток — 2»: по его словам, «Германия поставила свои экономические интересы выше интересов соседей и выше интересов Европы».

«Польский политик выступает в обычном репертуаре польской политики: всех со всеми постараться поссорить; во всяком случае, взбаламутить воду, а потом попытаться в этой мутной воде что-то для себя выудить.

Совершенно очевидно, что воспринимать или не воспринимать Россию как угрозу, и полагать, что с Россией можно или нельзя создать союз против США, — это вещи, между собой не связанные. Да, наши ракеты, расположенные в Калининградской области России, способны «достать до Германии». И в Германии это хорошо понимают. Но там также понимают, почему так сложилось, вовсе не радуются расположенным на своей территории американским военным базам и объектам и, главное, стараются выдерживать в отношениях с Россией установку на сотрудничество.

Между тем, до Польши наши ракеты способны «достать» ещё быстрее, но в Варшаве это упрямо игнорируют и стараются создать новые и новые поводы, чтобы этих ракет стало больше.

Что же касается экономических интересов, то никто Сикорского не уполномочивал говорить от лица всей Европы. Интересы Польши и нам, и немцам абсолютно понятны: не дать Германии «стать центром распределения газа в Европе», подорвать её возможности конкурировать с США, самой стать центром распределения американского сжиженного природного газа, причём не только в Европе.

Всё, однако, кончится тем, что в экономике поляки сами себя перехитрят, здесь угроза для них исходит от них самих. Надеюсь, что до проверок в военной сфере (кому Россия способна нанести больших ущерб — Польше или Германии) дело не дойдёт», — отметил Михаил Демурин.