«Единая Россия» проведет в Воронеже Форум сельских депутатов

Воронеж, , 16:24 — REGNUM 21 мая в Воронеже состоится Форум сельских депутатов партии «Единая Россия», в рамках которого будут обсуждаться вопросы социального развития села и проект государственной программы «Развитие сельских территорий», подготовленный Министерством сельского хозяйства РФ по поручению Президента России Владимира Путина.

Участие в обсуждении вопросов развития сельских территорий примут более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники. Также в дискуссии примут участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» Владимир Плотников, губернатор Белгородской области, председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Российское село» Евгений Савченко, депутаты Госдумы, представители министерств и ведомств.

В рамках Форума пройдут три панельные дискуссии. «Развитие жилищного строительства на сельских территориях», «Содействие занятости сельского населения», «Современный облик сельских территорий». В рамках дискуссий сельские депутаты вместе с отраслевыми специалистами обсудят вопросы применения современных подходов к застройке сельских территорий, строительства дополнительного современного жилья, развития инфраструктуры села, обеспечения газификации и центрального водоснабжения, развитие медицинской, социальной и образовательной инфраструктуры, обеспечения жителей села рабочими местами и подготовки квалифицированных кадров необходимых для развития экономического потенциала сельских территорий и др.

После завершения дискуссий состоится пленарное заседание Форума.

Напомним, «Единая Россия» принимала активное участие в разработке госпрограммы «Развитие сельских территорий». Вопросы качества жизни, социальной инфраструктуры, кадрового обеспечения, показатели продолжительности жизни, занятости, уровня заработной платы сельских жителей поднимались на дискуссионной площадке «Развитие сельских территорий» в рамках XVIII Съезда Партии.